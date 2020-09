Domani Hellas-Roma, Juric: "Sono preoccupato. Solo 4-5 giocatori in forma accettabile"

Conferenza stampa fiume per Ivan Juric alla vigilia della sfida contro la Roma. Il tecnico dell'Hellas Verona s'è detto preoccupato per i tanti cambi in rosa definiti questa estate dalla società, e sulla condizione della squadra s'è espresso così: "Non sono arrabbiato, capisco le difficoltà. Penso che la società abbia lavorato tanto, ma abbiamo trovato situazioni che sono andate come non volevamo che andassero. Sono preoccupato per domani, per l'Udinese, per Parma, perché chi è arrivato è lontano da una forma accettabile. Abbiamo solo quattro o cinque giocatori con una forma accettabile. Abbiamo messo cose buone, ma ci manca qualcosa per concludere, e qualcuno deve uscire. Poi ci metteremo a lavorare".

E sulla condizione della nuova squadra, s'è così espresso: "Abbiamo grande difficoltà dietro, in mezzo e davanti (ride, ndr). Sono arrivati giocatori giusti per noi, ma soprattutto in difesa hanno bisogno di tanto lavoro. Magnani è fuori, Cetin è presente ma ha grandi margini, è molto indietro. Tamèze magari riesce a fare un tempo, Benassi non può giocare perché ha un problema al polpaccio. Gunter se riesce a fare un tempo è tanto. È una situazione di grande emergenza, ma rimango fiducioso che siano i giocatori giusti. È come se si giocasse tra un mese, per la situazione".