Domani i sorteggi di Europa League: criteri, orari e come seguirlo

Non solo i sorteggi di Champions League. Oggi scopriremo i gironi della massima rassegna europea, mentre domani - venerdì 31 agosto - quelli di Europa League. Lazio e Milan sono le squadre italiane già qualificate, grazie al quinto e al sesto posto raggiunti nello scorso campionato. L'Atalanta, settima in classifica, si giocherà l'accesso ai gironi questa sera a Copenhagen dopo il pari senza gol rimediato giovedì scorso al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Alle 13.00 di domani, al Grimaldi Forum di Montecarlo, si svolgerà dunque il sorteggio della UEFA Europa League 2018/19. Potrete ovviamente seguire il sorteggio su Tuttomercatoweb.com, con una presentazione con le schede delle possibili avversarie delle formazioni italiane.

Le formazioni qualificate: Sono 48 le squadre coinvolte: 17 di diritto, 21 agli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di UEFA Champions League, 4 eliminate al percorso piazzate del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Le formazioni partecipanti sono suddivise in quattro fasce, in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia (dodici gironi da quattro squadre). Nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione.

Le italiane: Lazio e Milan potrebbero appartenere alla prima fascia, mentre il futuro dell'Atalanta sarà chiarito dopo il match contro il Copenhagen.

Le date delle gare dei gironi:

20 settembre - fase a gironi, prima giornata

4 ottobre - fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre - fase a gironi, terza giornata

8 novembre - fase a gironi, quarta giornata

29 novembre - fase a gironi, quinta giornata

13 dicembre - fase a gironi, sesta giornata

Sedicesimi di finale:

17 dicembre - sorteggio sedicesimi di finale

14 febbraio - sedicesimi di finale, andata

21 febbraio - sedicesimi di finale, ritorno

Ottavi di finale:

22 febbraio - sorteggio ottavi di finale

7 marzo - ottavi di finale, andata

14 marzo - ottavi di finale, ritorno

Quarti di finale:

15 marzo - sorteggio quarti di finale e semifinali

11 aprile - quarti di finale, andata

18 aprile - quarti di finale, ritorno

Semifinali:

2 maggio - semifinali, andata

9 maggio - semifinali, ritorno

Finale:

Mercoledì 29 maggio: finale - Stadio Olimpico, Baku