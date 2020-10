Domani il derby di Genova. Maran col rebus attacco: tocca alla coppia Pjaca-Pandev?

Positivi? Zero, finalmente, però l’emergenza al Genoa resta. Neppure il tempo per Rolando Maran di riaccogliere in gruppo Brlek e Males, gli ultimi due rossoblù negativizzati - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che in attacco s’è bloccato Shomurodov (problema muscolare, l’assenza domani è certa). Non solo: il test in coppa Italia contro il Catanzaro ha confermato da una parte la crescita di Scamacca (già protagonista positivo nel finale della gara di Verona) e, dall’altra, però, la necessità per Destro (rimasto in isolamento domiciliare dal 1° al 21 ottobre) di lavorare ancora per una riatletizzazione ottimale.

Una maglia per due - Insomma, considerando poi che pure il diciannovenne talentino svizzero Males si è negativizzato soltanto il 27 ottobre scorso (dopo ventiquattro giorni in quarantena), si può intuire come per Maran le scelte offensive siano fortemente ridotte. Scontato, dunque, l’utilizzo di Pandev nella formazione titolare che affronterà domani la Sampdoria, al suo fianco resta aperto il ballottaggio fra Pjaca e, appunto, Scamacca, che ha firmato una doppietta mercoledì scorso al Ferraris.