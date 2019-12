Domani il Globe Soccer. 7 premi: da CR7-Messi fino a Raiola e Pastorello

© foto di Marco Conterio

Oggi sta andando in scena l'antipasto, con conferenze ed incontri a tema. Ma domani, alle ore 17.30, ci sarà l'evento vero e proprio. A Dubai riflettori accesi sul Globe Soccer Awards, evento che assegna 7 premi individuali per 7 diverse categorie legate al mondo del calcio. Queste i premi (e i rispettivi candidati) che verranno assegnati domani da una giuria internazionale composta tra gli altri da Fabio Capello, Antonio Conte, Eric Abidal e Luis Figo:

- Best Men's Player: Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mane, Alisson Becker e Bernardo Silva

- Best Women's Player Lucy Bronze, Amandine Henry, Alex Morgan, Megan Rapinoe, Sari Van Veenendaal, Ada Hegerbert e Marta Da Silva

- Best Coach Erik Ten Hag, Fernando Santos, Jurgen Klopp, Massimiliano Allegri e Djamel Belmadi

- Best Club Liverpool, Ajax, Lione Women

- Best Revelation Player Joao Felix, Jadon Sancho, Erling Haaland, Kai Havertz e Ansu Fati

- Best Agent Jorge Mendes, Mino Raiola e Federico Pastorello

- Best Sporting Director Igli Tare, Andrea Berta, Eric Abidal, Michael Edwards e Marc Overmars