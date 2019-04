Domani il Klassiker: esperienza contro freschezza, in palio il titolo

© foto di Imago/Image Sport

Uno dei Klassiker più importanti della storia sarà quello di domani alle 18.30 all'Allianz Arena. In un campionato che ha avuto un solo padrone negli ultimi 6 anni, Bayern-Borussia Dortmund dà finalmente un po' di pepe al torneo. Contro ogni pronostico sono gli ospiti ad arrivare davanti. Inaspettatamente, viste le ultime settimane dove i bavaresi sono riusciti a recuperare 9 punti di svantaggio in 14 giornate, infilando una serie impressionante di vittorie. Come finirà? Ecco alcuni punti a favore delle due squadre:

PRO BAYERN L'esperienza ad alti livelli della rosa, abituata a gestire la pressione di queste partite. Il solo Franck Ribéry ha vinto quasi quanto tutta la rosa del Borussia Dortmund: 8 campionati vinti contro i 10 complessivi di tutta la rosa giallonera. Senza contare gli altri plurimedagliati: Alaba, Muller, Neuer, Boateng, Javi Martinez, Hummels, Lewandowski, Rafinha.

Lo stato di forma, per l'appunto. Incidente di percorso col Friburgo a parte, gli ultimi incontri hanno evidenziato picchi altissimi da parte dei bavaresi, basti pensare al doppio 6-0 contro Wolfsburg e Mainz o il 5-1 sul campo del Gladbach.

Il fattore campo: tolta l'era Klopp, dove il BVB è riuscito persino a vincere tre volte a Monaco fra il 2011 al 2014, la bilancia pende nettamente in favore del Bayern, con risultati anche pesanti, come il 6-0 dello scorso anno.

Robert Lewandowski: lo conoscono molto bene a Dortmund. A 30 anni il polacco è ancora al top e gli manca solo una rete per sfondare il muro delle 200 reti in Bundesliga. Nessun giocatore straniero ha mai segnato tanto. Attualmente capocannoniere con 19 reti in 26 partite, Lewa ha una media di un gol ogni 123 minuti.

La divisa: sarà un caso, ma da quando il Bayern ha abbandonato, per espressa richiesta dei tifosi, i pantaloncini blu (a detta dei supporters, perché richiamavano i rivali cittadini del Monaco 1860) la squadra ha perso pochissimi punti, solamente 12.

PRO BORUSSIA DORTMUND Se da una parte c'è l'esperienza del Bayern, dall'altra c'è la freschezza e soprattutto la fame dei ragazzi terribili del Dortmund. Si dovrà pur iniziare a vincere e già all'andata i gialloneri hanno dimostrato di poter mettere sotto gli uomini di Kovac.

Marco Reus: la risposta a Robert Lewandowski. Il giocatore più rappresentativo del BVB ha finalmente giocato in questa stagione con continuità e risultati si vedono: 15 reti e 6 assist in 22 partite.

Jadon Sancho: la sorpresa della stagione. Il classe 2000 è il millennial più influente nei maggiori campionati europei. L'inglese ha segnato 8 volte e servito 16 assist.

Cooperativa del gol. C'è il marcatore principe, Paco Alcacer, ma il Dortmund manda in gol chiunque, da ogni posizione, in qualsiasi modo. 18 marcatori diversi. Solo Toprak e Schmelzer, fra i giocatori di movimento, non hanno segnato.

Meglio di Klopp: 63 punti in 27 partite, il Borussia Dortmund nemmeno sotto la gestione Klopp che ha portato a due Meisterchale ha ottenuto un simile punteggio.