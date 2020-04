Domani incontro chiave con Spadafora: gli allenamenti possono slittare al 18 maggio

vedi letture

La Serie A, spiega oggi La Stampa, è sempre più divisa sulla ripartenza del calcio italiano. Il triplo colpo al pallone nostrano arriva dalle parole dei Ministri Speranza, dal vice Sileri e da Spadafora. Adesso c'è un viatico decisivo per dare il via libera al protocollo medico stilato dalla commissione della FIGC, indispensabile affinché riprendano gli allenamenti: è la videoconferenza in programma domani fra tutte le componenti calcistiche e lo stesso Ministro dello Sport. Le cui parole, però, rendono probabile il via agli allenamenti dal 4 al 18 maggio.