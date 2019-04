Domani Inter-Juventus: out Bentancur, ci sarà capitan Chiellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur non prenderà parte a Inter-Juventus, sfida valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista uruguagio è alle prese con qualche problemino fisico e non sarà della partita. A San Siro, invece, scenderà in campo il capitano Giorgio Chiellini.