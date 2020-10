Domani Juve-Napoli, De Laurentiis ha chiamato Agnelli: si teme il rischio di nuovi contagi

Il Corriere dello Sport evidenzia oggi come ieri Aurelio De Laurentiis ha verificato se esistevano le condizioni per rinviare Juventus-Napoli: le positività di Zielinski e di un membro dello staff non lasciano tranquillo il presidente azzurro, ma il protocollo al riguardo è chiaro e Juve-Napoli resta così programmata per domani sera. Intanto ieri il patron azzurro ha chiamato Andrea Agnelli: giocando domani ci può essere un rischio di contrarre il Covid anche per i calciatori della Juve perché non è sicuro al 100% che il terzo giro di tamponi riesca a individuare tutte le positività. Dipende da quando è stata eventualmente contratta l'infezione: durante Napoli-Genoa o (è questo il rischio) nei giorni successivi da Zielinski o dal membro dello staff.