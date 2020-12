Domani la prima nello stadio Diego Armando Maradona, Gattuso: "Per me sarà un'onore"

vedi letture

Sarà il primo allenatore allo stadio Maradona, cosa prova? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad. Questa la sua risposta: ""Emozione, responsabilità, c'è di tutto, anche per l'importanza della partita. Diego merita tanto per quello che ha fatto, domani è un grande onore essere il primo allenatore lì, ci sarà pressione per l'importanza della partita e l'onore per la dedica a lui".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Gennaro Gattuso