Domani Liverpool-Atalanta, Klopp: "Troppi gol subiti? Non c'è mai tempo per lavorare!"

I tanti gol subiti non hanno soluzione secondo il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, che è tornato a lamentarsi del poco tempo a disposizione per allenare la sua squadra: "Quando abbiamo tempo di fare lavoro supplementare? Giochiamo o siamo in viaggio, non abbiamo un attimo per lavorare. Parlare di questi problemi in difesa... Abbiamo subito 7 gol contro l'Aston Villa, non ce lo dimenticheremo mai. Sappiamo difendere, pur con giocatori diversi in ruoli differenti. Dobbiamo continuare così, anzi, migliorare, perché ci rimangono solo tre partite in Champions, giocate solo 9 in Premier. A volte i giocatori devono adattarsi ai cambiamenti".