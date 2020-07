Domani Napoli-Sassuolo, De Zerbi elogia Gattuso: "Ha fatto un lavoro straordinario"

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli, soffermandosi anche sul collega Gattuso: "Lui è bravissimo a caricare e a motivare la squadra. Ha fatto un lavoro straordinario, ha vinto la Coppa Italia, ha pareggiato col Barcellona e ha rivitalizzato il Napoli. La stima che ha per me è la stessa che io provo per lui".

Obiettivo ottavi posto - "Avremmo potuto fare di più, soprattutto nel girone d'andata. Però la scorsa estate abbiamo cambiato tanto inserendo diversi giovani stranieri e quindi per farli ambientare è servito un po' di tempo. Sono contento per quello che abbiamo fatto, ma avremmo potuto fare di più ed è per questo che vorrei finire bene. Dobbiamo abituarci a fare le cose fatte bene, a convivere con le vittorie. Bisogna fare punti in queste tre partite, dietro ci sono squadre vive e forti: i 48 punti per arrivare ottavi non ci bastano, probabilmente non ne basteranno nemmeno 3 o 4 in più ma ne serviranno ancora di più".

