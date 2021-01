Domani Napoli-Spezia, Italiano: "Saranno ancora più agguerriti dopo il ko in campionato"

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Napoli, in programma domani allo stadio Maradona, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato così della squadra di Gattuso: "Affronteremo una squadra fortissima, che in campionato, nonostante ci abbia messo in difficoltà, siamo riusciti a battere. I partenopei sono una delle formazioni più forti d'Italia, noi vogliamo onorare l'impegno e ben figurare, cercando di proporre ancora una volta il nostro calcio. Gli uomini di mister Gattuso vorranno riscattarsi dopo il ko in campionato, pertanto sono sicuro che li troveremo ancor più agguerriti del solito e noi dovremo cercare di dare ancora una volta il massimo, proprio come abbiamo sempre fatto".