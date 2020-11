Domani Real-Inter, classifiche a confronto: meglio i blancos in campionato, male entrambe in UCL

vedi letture

Undici punti in sei partite in Serie A (sesto posto), due punti in due gare di Champions League (terzo e penultimo posto): è questo il bottino dell'Inter di Antonio Conte all'inizio del mese di novembre. Uno score inferiore a quello del suo prossimo avversario europeo, il Real Madrid, ma soltanto per quanto riguarda il campionato: sono 16, infatti, le lunghezze in classifica dei blancos secondi ne LaLiga a -1 dalla rivelazione Real Sociedad e con una partita in meno. Discorso diverso invece per quanto riguarda il Gruppo B di Champions, dove i nerazzurri precedono di un punto proprio il club merengue, fermo appunto a quota uno e in ultima posizione.

Quello di domani, in programma alle ore 21 all'"Estadio Alfredo Di Stéfano" di Madrid, sarà così un appuntamento fondamentale per riuscire a raddrizzare un cammino Champions fin qui davvero poco esaltante per entrambe. Contro ogni pronostico iniziale.