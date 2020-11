Domani Real-Inter, la prima di As: "Tridente Champions: Hazard-Benzema-Asensio"

"Tridente Champions contro l'Inter". Così come Marca, anche il quotidiano spagnolo As dedica, seppur parzialmente, la sua apertura odierna alla sfida in programma domani a Madrid tra Real e Inter. "Hazard, Asensio e Benzema arrivano in forma all'appuntamento con gli italiani", si legge in prima pagina. Un pericolo in più, soprattutto il belga che è appena rientrato dall'ennesimo infortunio e sabato ha ritrovato la via del gol in campionato, per la difesa nerazzurra dunque.