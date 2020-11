Domani Real-Inter, tutti i numeri stagionali dei blancos: secondi in campionato, ultimi in Europa

Un buon avvio ne LaLiga, con l'attuale secondo posto a -1 dalla rivelazione Real Sociedad ma anche con una partita in meno. Una pessima partenza in Champions League, con una sconfitta casalinga con lo Shakhtar e un pareggio esterno col Borussia Monchengladbach. Montagne russe in casa Real Madrid in questa primissima parte di stagione, condizionato dai tanti infortuni (in primis quelli di Hazard), ma rilanciato dopo la vittoria nel Clásico di Barcellona dello scorso 24 ottobre.

I prossimi avversari europei dell'Inter vantano 16 punti in sette gare di campionato, con cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta, mentre una sola lunghezza e il conseguente ultimo posto per quanto riguarda il Gruppo B di Champions. 17, in totale, i gol segnati, mentre sono appena 10 quelli subiti. 1,89 la media punti di mister Zidane, 4 le reti dell'attuale capocannoniere Karim Benzema. L'ultima partita? Il 4-1 rifilato nel giorno di Halloween al malcapitato Huesca.