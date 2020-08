Domani rivali, in futuro chissà: la Juve su Aouar dell'OL. Che pensa a Matuidi e Demiral

La Juventus, scrive il quotidiano 'Tuttosport', ha effettuato più di un sondaggio per la stellina dell'Olympique Lione Houssem Aouar. Classe '98, il centrocampista francese di origini algerine è stato inserito nella lista dei convocati che domani sfiderà i bianconeri nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League dopo esser risultato tra i migliori in campo nel match d'andata.

In futuro, però, non è escluso che Aouar possa vestire la maglia bianconera: alla Juventus piace molto, anche se oggi la valutazione dell'OL, circa 70 milioni di euro lo mette fuori mercato. Però allo stesso Lione piacciono un paio di giocatori bianconeri: Blaise Matuidi e Merih Demiral. Contropartite tecniche che potrebbe dimezzare l'esborso economico e rendere quindi più semplice l'affare.

Al momento è un sondaggio, ma in futuro questa trattativa potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Ad Aouar pensano anche Manchester City, Tottenham e Paris Saint-Germain.