Domani Roma-Sassuolo, i convocati di Fonseca: Smalling ko, c'è Kalinic

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Roma ha comunicato i convocati per la sfida al Sassuolo di domani pomeriggio, ore 15 allo stadio Olimpico. Per la prima volta Fonseca può contare sugli ultimi acquisti Mhkhitaryan e Kalinic, mentre Smalling non recupera: fatale il problema fisico accusato in settimana ed esordio rimandato per l'inglese.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

Difensori: Juan Jesus, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

Attaccanti: Kalinic, Antonucci, Mhkhitaryan, Kluivert, Dzeko.