Domani Samp-Milan, Pioli ritrova due amici: "Ranieri mi ha dato tanto. Candreva, che ricordi"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara esterna contro la Sampdoria, mister Stefano Pioli ha presentato così il suo prossimo avversario in campionato: "Sarà una gara difficile, la Samp è ben allenata. Ci aspettiamo una partita complicata perché ha buoni giocatori. Non sarà semplice, servirà dare il massimo".

Domani ritrova Ranieri e Candreva, due amici ancor prima di essere due avversari.

"Amici prima della partita, avversari in partita. Ho grande stima di Ranieri, è stato mio allenatore ed è stato importante per la mia crescita personale e professionale. Mi ha trasmesso dei concetti chiari, lo stimo tanto e ho tifato per lui quando ha allenato il Leicester. Anche alla Samp sta facendo un grande lavoro. Con Candreva abbiamo vissuto un primo anno eccezionale", le dichiarazioni del tecnico del Milan.