Domani sarà l'ultima di Conte all'Inter? "Per ora penso al presente, a godermi la finale"

Domani potrebbe essere l'ultima partita di Antonio Conte alla guida dell'Inter? In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro, che sfiderà il Siviglia in finale di Europa League, risponde così: "Negli anni ho imparato a vivere diversi momenti. In questo sto pensando a fare una conferenza stampa al fianco di due campioni come Godin e Handanovic. Oggi mi sto godendo questo momento, domani cercherò di vivermi la finale. Ho imparato questo nella mia carriera: di vivere il momento e di pensare a quello che ho adesso, viverlo a 360° senza avere rimpianti".

