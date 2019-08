© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono solo 19 i convocati da parte di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, per la trasferta di Ferrara contro la SPAL. Out Castagne, Reca e Pessina, il primo per questioni fisiche, gli altri per motivazioni di mercato.

Portieri: Rossi, Ndiaye, Gollini

Difensori: Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Djimsiti, Hateboer, Skrtel, Ibanez

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic

Attaccanti: Muriel, Gomez, Zapata, Barrow.