Domani Spezia-Atalanta, i convocati di Gasperini: fuori a sorpresa Muriel e Djimsiti

Sono 21 i convocati dell'Atalanta per la sfida in programma domani a a Cesena contro lo Spezia, valida per l'8° turno di Serie A. Fuori causa Caldara, Muriel, Djimsiti, Mojica e Malinovskyi, nonostante Gasperini avesse annunciato la disponibilità di tutti in conferenza stampa (con l'eccezione dell'ucraino, positivo al Covid-19). Di seguito l'elenco completo dei giocatori a disposizione di mister Gasperini:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Gosens, Romero, Piccini, Depaoli, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, Pessina, De Roon, Miranchuk, Pasalic.

Attaccanti: Lammers, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata.