Domani tocca alla SPAL, Di Biagio: "5 cambi ed energie da centellinare, sarà uno sport diverso"

vedi letture

A distanza di più di tre mesi dal match di Parma, in casa SPAL è di nuovo vigilia. Domani sera infatti, con calcio d'inizio alle 19.30, al Mazza i biancazzurri affronteranno il Cagliari. "Sarà sicuramente uno sport diverso - ha detto tra le altre cose il tecnico Gigi Di Biagio in conferenza stampa -. Con cinque sostituzioni e le squadre che si allungano nel corso del secondo tempo bisognerà centellinare le energie e i cambi, anche in funzione delle gare che verranno. Non possiamo fare calcoli ed è un vantaggio per no rispetto agli altri. Dobbiamo cercare di vincere su ogni campo. Non so cosa succederà, l'unica cosa di cui sono convinto è che i ragazzi sono pronti per giocare e se ho ancora diversi dubbi di formazione, vuol dire che il gruppo si è allenato bene in questo periodo".

Dal punto di vista tattico, che SPAL pensa di proporre?

"Ho delle idee ben definite, anche se l'unica certezza è la difesa a quattro. Abbiamo una rifinitura da fare ancora e ci sono diverse cose da considerare. Il resto lo vedrete domani perché non vorrei farvi dei trabocchetti".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di mister Luigi Di Biagio!