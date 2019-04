Domani Torino-Cagliari, Mazzarri: "Ci aiuti Zaza, vuole spaccare il mondo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, partita valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A: "Il Cagliari è una squadra che gioca molto bene, Maran è riuscito a dargli un’identità importante. A volte ha disputato bellissime partite che però non sempre è riuscito a portare a casa. È una squadra che ha attaccanti importanti come Pavoletti e Joao Pedro, nonché due mezzali che si inseriscono spesso e con i tempi giusti. Non dobbiamo farli giocare, mentre noi dobbiamo cercare di essere più concludenti".

Esaltati gli avversari, Mazzarri ha quindi chiesto l'aiuto del pubblico: "È fondamentale. Abbiamo ancora quattro partite in casa, abbiamo bisogno dello stadio pieno che dia il sostegno alla squadra. Il nostro stadio deve essere il nostro fortino: deve aiutarci a fare quante più vittorie possibili".

Senza Belotti e Iago Falque, il peso dell'attacco sarà tutto sulle spalle di Simone Zaza: "Ha la tecnica giusta per poterci aiutare, deve solo giocare come sa, senza essere troppo apprensivo. Ha la voglia di spaccare il mondo, ma deve cercare di essere più tranquillo per aiutare la squadra".

Infine, un commento sul recuperò di Iago Falque: "Sta continuando a fare le sue terapie. Non appena sarà guarito, rientrerà immediatamente in gruppo".