Domani Torino-Roma, i convocati granata: c'è Barreca, out Ansaldi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic ha selezionato 23 calciatori per la partita di domani contro la Roma (calcio d'inizio ore 15) valida per la nona giornata del campionato di serie A. Oltre agli indisponibili Belotti, Lyanco e Obi, non convocato Ansaldi per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Di seguito l'elenco completo.

Portieri - Ichazo, Milinkovic-Savic, Sirigu.

Difensori - Barreca, Bonifazi, Burdisso, De Silvestri, Molinaro, Moretti, N'Koulou.

Centrocampisti - Acquah, Baselli, Gustafson, Rincon, Valdifiori.

Attaccanti - Berenguer, Boyé, De Luca, Edera, Iago Falque, Ljajic, Niang, Sadiq.