Domani Verona-Sampdoria, i convocati di Ranieri: fuori Candreva per scelta tecnica

Sono 20 i calciatori convocati da Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, per la gara di domani contro il Verona. Ancora out Gabbiadini, agli assenti si aggiunge Candreva, non presente nella lista per una scelta gestionale del gruppo presa da Ranieri e condivisa con presidente e area tecnica. Squalificato Thorsby.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Verre.

Attaccanti: La Gumina, Quagliarella, Ramírez.