Dominio Juventus. Ma le altre ci hanno messo del loro

Basta un punto a Ferrara, +20 sulla seconda in classifica a sette giornate dalla fine. La corsa Scudetto a questo punto della stagione parla di una Serie A che aspetta solo la matematica per assegnare il tricolore alla Juventus. Potrebbe (dovrebbe...) arrivare nel prossimo turno di campionato, con un anticipo che non s'era mai visto nei sette anni precedenti, in cui a trionfare è stata sempre la Juventus.

Corsa Scudetto già finita. O meglio, mai iniziata. Perché quest'anno non c'è stato alcun duello, nessuna battaglia. E' vero che i bianconeri rispetto alla passata stagione stanno viaggiando a ritmi anche più alti, hanno 84 punti mentre lo scorso anno ne avevano solo 81. Ma il merito dei bianconeri quest'anno si miscela con i demeriti delle altre. Che non ci hanno nemmeno provato.

Prima rivale il Napoli di Carlo Ancelotti, sicuro al secondo posto ma senza mai avere il primo nel mirino. Perché non solo i partenopei hanno venti punti in meno rispetto alla capolista, ma anche 13 in meno rispetto alla passata stagione. Si sottolinea molto che nella passata stagione la squadra di Sarri abbandonò deliberatamente le coppe per concentrarsi sul campionato. Meno però che quest'anno ha fatto il contrario: solo nelle ultime dieci partite di campionato la Juventus ha aumentato il distacco sul Napoli di nove punti. Segnale evidente che la Serie A, per gli azzurri, è ormai da tanto tempo solo una preparazione all'Europa League. Come del resto sottolineano anche le ultime due partite contro Empoli e Genoa.

Peggio ha fatto l'Inter. Che era partita con l'etichetta di anti-Juve, che partiva sulle ali dell'entusiasmo per una eccellente campagna acquisti estiva, ma che ben presto ha dovuto fare i conti con i suoi soliti problemi. Strutturali, esclusivi. Perché parlare dell'Inter vuole dire ripetersi ogni anno, analizzare casi su casi e questi inevitabilmente influiscono sul corso della stagione.

Peggio ancora ha fatto la Roma. La semifinale di Champions raggiunta nell'ultima stagione doveva essere un punto di partenza. Invece, è stata l'inizio della fine. In estate è stata smobilitata la squadra in nome di un progetto giovani che è stato smobilitato poco dopo con l'esonero di Di Francesco e l'allontanamento di Monchi. Si dovrà ripartire da zero, ancora una volta, districandosi tra mille nomi nel bel mezzo della stagione e nel corso di un difficilissimo rush finale.

Meriti e demeriti. La Juventus si avvia verso l'ottavo Scudetto consecutivo, ma se le avversarie sono quelle viste quest'anno difficilmente questa striscia si chiuderà al termine di questo campionato.