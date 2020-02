Dominio Liverpool: 73 punti, +22 sul City. E il Leicester trionfò con 81...

© foto di Imago/Image Sport

Liverpool insaziabile, insuperabile, inarrestabile. La squadra di mister Jurgen Klopp, dopo appena 25 giornate di Premier League, ha infatti già ipotecato la vittoria del campionato. Con 24 successi, un pareggio e nessuna sconfitta.

Statistiche da urlo che consacrano i Reds come una delle formazioni più spettacolari del nostro secolo. I punti in classifica, ad oggi, sono d'altronde ben 73, col distacco più grande della storia dell'intera Premier League sulla seconda (Manchester City a -22 punti) nello stesso arco di tempo.

E pensare che il Leicester di Claudio Ranieri, nella stagione 2015-2016, trionfò con "soli" 81 punti... Un traguardo superabile dal Liverpool, per capirci meglio, in altre tre partite. È ampiamente alla portata, ovviamente, anche il record di punti dei Citizens nel 2017-2018 (100 punti), visto che già nel giro di sei giornate Salah e compagni potrebbero laurearsi campioni d'Inghilterra con ben sette giornate d'anticipo, presentandosi così al big match col City del prossimo 4 aprile col titolo in tasca.