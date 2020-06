Dominio nerazzurro ma la gara è in parità grazie a Mertens: dopo 45 minuti, Napoli-Inter 1-1

L'Inter sta decisamente meglio del Napoli, ma a 45 minuti dalla fine del doppio confronto è la squadra di Gattuso quella qualificata alla finale di Coppa Italia. E' il dato emerso dal primo tempo del San Paolo, ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Al duplice fischio il risultato è di 1-1.

Pronti via e ed è subito Eriksen - Per il ritorno in campo, Antonio Conte ha deciso di schierare Eriksen alle spalle delle due punte con risultati fin qui decisamente positivi. Proprio il centrocampista danese, in occasione del primo corner della partita, ha sbloccato il punteggio perché il suo calcio d'angolo è finito alle spalle di Ospina anche a causa di una insidiosa deviazione di Di Lorenzo.

La rete dello 0-1 ha subito cambiato il volto del match. Ma nel corso della prima frazione, l'Inter ha legittimato il vantaggio e più volte ha sfiorato il secondo gol. Al 16esimo Candreva con un tiro dal limite dell'area ha sfiorato la traversa. A ridosso della mezz'ora, Brozovic prima e Lukaku poi (due volte) hanno creato grattacapi dalle parti del portiere colombiano.

Il Napoli, dal canto suo, è apparso in difficoltà. Soprattutto dal punto di vista del ritmo, la squadra di Gattuso ha faticato a tenere i reparti corti come chiesto dall'allenatore e al 40esimo Ospina s'è superato sulla conclusione a botta sicura di Candreva.

Proprio il portiere ex Arsenal ha propiziato, a fine frazione, l'unica azione pericolosa dei partenopei che il Napoli ha tramutato in gol: lancio di Ospina, contropiede orchestrato da Insigne e tap-in vincente di Mertens, che ha staccato Hamsik nella classifica all-time dei migliori marcatori del Napoli e ha ristabilito la parità prima della fine della frazione: dopo 45 minuti, al San Paolo è 1-1.

