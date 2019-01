Domino Atalanta, Rigoni torna allo Zenit. Perotti quasi impossibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta si toglie un primo sassolino dalla scarpa. È stata trovata una soluzione a Emiliano Rigoni, con i nerazzurri che hanno deciso di risolvere il prestito con lo Zenit di San Pietroburgo. L'argentino tornerà in Russia e non si conosce la sua nuova destinazione: non è escluso che possa rimanere, oppure finire in uno degli altri campionati (Brasile, Messico, Usa) che partono con l'anno nuovo. Difficile il River, sebbene il presidente D'Onofrio stia chiedendo un salvacondotto alla FIFA.

Via Rigoni, dentro un altro? Ipoteticamente sì, anche per dare eventualmente respiro a Gomez e Ilicic. Barrow può essere impiegato nella medesima posizione, ma l'idea sarebbe quella di avere un'altra bocca da fuoco per l'assalto all'Europa. Difficilmente sarà però Diego Perotti: l'argentino piace, già in estate c'era stato un tentativo che però non era andato a buon fine. Per l'ingaggio del giocatore - che prende 2,4 milioni di euro netti - ma anche perché l'idea sarebbe quella di optare per una soluzione più importante, come il Milan.