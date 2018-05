Domino panchine, Bologna: Inzaghi o Semplici? La B non aiuta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rinvio, motivato, dei playoff di Serie B non aiuta il Bologna né Pippo Inzaghi, che rimane però il favorito numero uno alla successione di Roberto Donadoni come tecnico dei felsinei. Il triennio dell'ex tecnico del Parma in rossoblù non ha convinto il patron Saputo, pronto ora a cambiare tutto per provare a dare l'assalto alle posizioni che contano in classifica. Proprio con questa ambizione arriverebbe il campione del mondo, una volta esaurito il suo vincolo col Venezia, ma attenzione anche alla pista Leonardo Semplici, stimatissimo ma che la SPAL libererebbe malvolentieri. E A Ferrara infatti tutti molto fiduciosi sulla permanenza del tecnico fiorentino, dopo una salvezza faticosa ma meritata.

Atalanta: Gasperini (confermato)

Bologna: Inzaghi o Semplici

Cagliari: Juric o Nicola

ChievoVerona: D'Anna?

Empoli: Andreazzoli (confermato)

Fiorentina: Pioli (confermato)

Genoa: Ballardini (confermato)

Inter: Spalletti (confermato)

Juventus: Allegri (confermato)

Lazio: Inzaghi (confermato)

Milan: Gattuso (confermato)

Napoli: Ancelotti (nuovo)

Roma: Di Francesco (confermato)

Parma: D'Aversa (confermato)

Sampdoria: Giampaolo (confermato)

Sassuolo: De Zerbi

SPAL: Semplici (confermato)

Torino: Mazzarri (confermato)

Udinese: Prandelli