Domino portieri: Buffon addio, Donnarumma al PSG e Reina al Milan

Tre anni a tre milioni a stagione: Pepe Reina sarà il prossimo portiere del Milan, il titolare stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport. Gigio Donnarumma è infatti atteso dall'addio, col PSG che spinge forte per averlo: il Milan si aspetta un'offerta di almeno 60 milioni per il suo baby portiere, intanto il Napoli si muove per arrivare a Bernd Leno (richiesta ufficiale di 25 milioni del Bayer) e Gigi Buffon sembra aver deciso per il ritiro. Il quotidiano romano riferisce che il capitano della Juve è sempre più convinto di lasciare a fine anno e di averlo già comunicato al presidente Agnelli. Solo il Mondiale per Club potrebbe far slittare l'addio di un anno.