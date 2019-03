© foto di Federico Gaetano

Roberto Donadoni, ai microfoni di Radio Anch'io Sport parla del mancato ritorno alla guida della Nazionale italiana, dove era la prima scelta di Tavecchio, prima che l'ex presidente FIGC ripiegasse su Giampiero Ventura. Rimpianti o sospiro di sollievo visto il flop alle qualificazioni Mondiali?: "La nostra professione è fatta di rischi. Quel che ha detto Tavecchio corrisponde al vero, mi aveva contattato e la cosa mi aveva fatto enorme piacere. Ma avevo preso un impegno serio col Bologna e di fronte ai dirigenti del Bologna ho fatto in diretta la telefonata al presidente Tavecchio comunicandogli le mie intenzioni. Dire se ho fatto bene o no non serve a nulla".