Donadoni e il no al Bologna bis: "Poi come mi guardavo allo specchio?"

Prima di ingaggiare Sinisa Mihajlovic il Bologna, dopo aver maturato la decisione di esonerare Filippo Inzaghi, aveva contattato Roberto Donadoni per chiedere all'ex tecnico rossoblù la sua disponibilità circa un ritorno alla guida della squadra. Proposta che Donadoni ha declinato: "Ho tanto affetto per i miei giocatori, con loro avevo creato un legame forte, e proprio per il rispetto che ho sempre avuto nei loro confronti ho detto no al mio ritorno a Bologna - ha detto al 'Corriere dello Sport' -. Ho rifiutato per una questione di rispetto, di correttezza e di onestà. Pensa come sarebbe stato facile per me rispondere sì, sarei tornato per tre mesi, avrei fatto la mia particina non avendo tutto sommato niente da perdere visti quelli che erano i risultati, avrei preso tutti i soldi e poi sarei andato via. Ma a quel punto credimi, non mi sarei potuto più guardare allo specchio, avendo tradito me stesso e anche la mia squadra. No, no, è meglio che sia arrivato un altro allenatore con addosso tanto entusiasmo e convinto di regalare la salvezza al Bologna. E se Sinisa ha accettato, state sicuri che è convinto di riuscirci".