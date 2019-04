Donadoni: "Felice per l'Atalanta. Io al Milan? Nessun contatto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pomeriggio di MC Sport, è intervenuto il tecnico Roberto Donadoni nella trasmissione Maracanà, per parlare dei maggiori temi d'attualità.

Sull'Atalanta

"I fatti sono chiari, è una bellissima realtà e da bergamasco sono tanto felice. E' una squadra che sta dimostrando grande forza e capacità, ha un attacco molto forte con Gomez, Ilicic e Zapata, poche se lo possono permettere. E Gasperini sta facendo qualcosa di notevole. Quarto posto? Intanto c'è, ora se la gioca ma non sarà facilissimo. Ma non lo sarà neanche per le altre contendenti".

Sullo scudetto della Juventus

"L'appetito vien mangiando e quello che è riuscita a fare in questi anni è qualcosa di unico. Ci si deve misurare però con chi non riesce mai a essere soddisfatto. E' vero, poteva ambire alla Champions ma la Juve è una società strutturata e con questa mentalità e programmazione riesce a vincere. Molte società ogni anni sentiamo che sono indebitate, l'ho vissuta anche io un'esperienza simile. Ora serve essere più onesti e sinceri, per rimediare a tutto ciò e avere tante squadre in futuro strutturate come Juve e Atalanta".

Sul Milan

"Io al Milan? Non ho mai avuto contatti o approcci da parte di nessuno. Ora è giusto che Gattuso porti avanti fino in fondo questa stagione che, con tutte le difficoltà, potrebbe portare alla Champions. E' tutto nelle loro mani, anche se gli ultimi risultati son ostati poco 'digeribili'. Ora serve tirare fuori l'orgoglio per giocarsi questa chance. Spero possano farcela".

Su Gasperini e la possibile chance alla Juve

"Ha già avuto l'esperienza di un grande club, non è nuovo ad ambienti importanti. Quello che sta facendo fa parlare di lui in maniera estremamente positiva e i grandi club guardano a queste cose. L'ambizione di allenare un grande club c'è in tutti, spero possa rimanere a Bergamo ma vedremo cosa farà in futuro".