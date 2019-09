Donadoni: "Italia, i giovani stanno crescendo. Non temono il confronto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale italiana oggi allo Shenzen, ha parlato durante la trasmissione Radio Anch'io lo Sport sulle frequenze di Radio Rai. Queste le sue parole: "Ci sono tanti ragazzi italiani che stanno crescendo bene e stanno acquisendo la mentalità giusta. Non temono più il confronto con gli avversari e questo atteggiamento è fondamentale. Molti giocatori cominciano ad abituarsi anche al calcio straniero e i presupposti di questa Nazionale sono ottimi, si pensa a giocare a calcio e a far male in zona gol agli avversari. Ci sono diversi giovani interessanti".

Avrebbe ceduto Cutrone se fosse stato l'allenatore del Milan?

"Il Milan è una parte importante della mia vita ma detto così il mio pensiero lascia il tempo che trova. Detto questo Cutrone ha fatto bene, lotta, combatte e non molla mai. A me piace molto ma essere protagonisti nel Milan non è semplice. La società ha attuato una politica che può non piacere ai tifosi ma che mi auguro possa portare a risultati importanti. Giampaolo deve lavorare serenamente e mi auguro che riesca a ottenere risultati ottimi".