Donadoni replica a Mancini: "Ora è ct e tira acqua al proprio mulino"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Roberto Donadoni, ex commissario tecnico della Nazionale, ha commentato ai microfoni di Radio 24 le parole di Roberto Mancini, attuale ct che s'è lamentato dei pochi italiani che giocano in Serie A: "Parole di #Mancini sui pochi italiani fanno parte del gioco delle parti, io sono stato allenatore e commissario tecnico ed è normale che se uno veste i panni del ct voglia più italiani e se uno veste i panni dell'allenatore schiera in campo chi ritiene", ha detto Donadoni che prosegue. Da allenatore di club devo far giocare chi rende di più, la coperta è corta e far crescere il movimento italiano è difficile. Giovani in campo? Se poi commettono errori gli si da addosso. Molti giocatori italiani non hanno giocato in competizioni europee, questo crea un gap per la Nazionale nell'aspetto mentale, psicologico, perché da quello tecnico non abbiamo da invidiare a nessuno".