Donadoni sulla corsa per il titolo: "Lotta avvincente e apertissima"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della volata scudetto tra Juventus e Napoli: "Bella sfida, incerta, interessante. Impossibile fare un pronostico, è tutto in gioco: sono alla pari secondo me. Ma mi piace sottolineare come nei campionati più prestigiosi d'Europa non ci sia imprevedibilità come nel nostro. Negli ultimissimi anni mai la lotta scudetto è stata così avvincente".