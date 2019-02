"Dopo l'interesse del Milan, era impossibile non cederlo. A volte le stelle cadono"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, parla così nell'intervista concessa a buoncalcioatutti.it del : "Intanto diciamo che noi abbiamo fatto tutto quello che volevamo fare e se avremo sbagliato lo dirà il prosieguo del campionato. A volte le stelle cadono. Se il riferimento è alla cessione di Piatek, era impossibile non cederlo. Per due motivi: il primo che il Genoa ha fatto un’importantissima plusvalenza. Il secondo che il giocatore non poteva più restare al Genoa. Quando viene cercato da un grande club, tu lo devi cedere se ce ne sono le condizioni. Anche perché le bandiere non esistono più. Perché non chiedete a Piatek se voleva restare a Genova dopo aver saputo dell’interesse del Milan? Chiedeteglielo. Perché uno dice “il presidente vende”. Tanto il presidente, sebbene abbia l’ultima parola (e questo è vero), ha uno staff dirigenziale e un allenatore coi quali si consulta. E si era tutti d’accordo come team per cedere il giocatore a certe condizioni".