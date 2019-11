Donnarumma al top, Bonaventura fa ancora meglio: i voti di TMW

Fonte: a cura di Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Donnarumma 7 - La cosa migliore è quell'uscita bassa su Insigne a fine primo tempo. In precedenza, non può molto sul gol di Lozano, poi è presente ogni volta che viene chiamato in causa. Bene nelle uscite, anche alte: non certo una novità.

Conti 6,5 - Spinge meno del francese sul lato opposto, ma la seconda partita consecutiva giocata per intero è comunque una buona notizia per Pioli. E poi a livello difensivo non soffre granché. Ingenuo nel chiudere la gara con un giallo.

Musacchio 6,5 - Attento, rude quando serve, tiene Lozano quando Chucky prova ad andare via in velocità. Un buon ritorno.

Romagnoli 6 - Qualche sbavatura in più rispetto al compagno di reparto, ma nulla di drammatico: la piccola incertezza su Insigne a inizio ripresa non ha conseguenze.

Hernandez 6 - Ha sulla coscienza la respinta molle da cui nasce l'1-0 del Napoli, quando peraltro è lui a tenere in gioco Lozano. Si riscatta dando il via all'azione del pareggio, poi è uno stantuffo che spinge in maniera costante e pericolosa.

Paquetà 6 - Meglio in attacco che a centrocampo, dove sbaglia un paio di tocchi. È uno dei pochi a cercare giocata nel secondo tempo, quando il timore di perdere ha la meglio sulla voglia di vincere. Un messaggio per il futuro.

Biglia 5 - Se i rossoneri cercavano la scossa, non la trovano nei suoi piedi: il compitino non basta per risollevare il Diavolo e gli errori sono tanti. Mezzo voto in meno per quella palla persa che poteva costare la sconfitta. (Dal 73' Calabria -).

Krunic 6,5 - Lo scarico per il gol di Bonaventura, e non solo. Il migliore nei tre di centrocampo, sulla sinistra i meccanismi con Jack e Hernandez funzionano alla perfezione, specie in fase offensiva.

Rebic 5,5 - Chiamato in causa all'ultimo al posto di Suso, si fa male quasi subito e stringe i denti finché può. Riesce anche a rendersi pericoloso, ma è impreciso con la testa quando ha l'occasione di battere Meret. (Dal 46' Kessie 5,5 - Entra rifilando un pestone a Zielinski. Chiude in un ruolo non suo e qualche imprecisione gliela si può anche perdonare).

Piatek 4 - In questo momento, è come sparare sulla Croce Rossa. Difficile fare peggio: il pistolero è soltanto un ricordo al momento. Ha pochi palloni giocabili, è vero, ma li spreca. Paradigmatica l'azione in cui riceve palla e, anziché puntare la porta, pensa a guardare indietro. Un solo guizzo, non basta di certo e infatti esce tra i fischi di San Siro. (Dall'86' Leao s.v.).

Bonaventura 7,5 - Il migliore. Meglio anche di Gigio. Al di là del gol, della gioia e della rabbia, dei fantasmi che forse sono un po' più lontani, dà velocità nel gioco, e per questo Milan è quasi una novità assoluta. Recuperato, può essere un valore aggiunto. E poi, appunto, il gol: bello e utile. Come il numero 5 visto oggi.