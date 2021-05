Donnarumma, c'è futuro al Milan. Con la Champions strada in difesa per la firma di Gigio

"Donnarumma, c'è futuro al Milan". E' il titolo col quale la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola analizza la situazione relativa al rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma, portiere classe '99 in scadenza.

In caso di vittoria contro il Cagliari stasera, il Milan sarebbe matematicamente qualificato alla prossima Champions League. E per Donnarumma - si legge - a quel punto la firma sarebbe molto più vicina. L'offerta è di 8 milioni di euro, la richiesta di 10, ma un biennale con una clausola che fissi il prezzo dell'eventuale cessione potrebbe portare in tempi rapidi alla definitiva fumata bianca. Sullo sfondo c'è la Juventus, che però è bloccata dalla necessità di trovare una via d'uscita per Szczesny.