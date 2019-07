Donnarumma e Cutrone, l'oro del Milan. I rossoneri puntano all'asta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ragazzi d'oro, in tutti i sensi. Il Milan valuta il futuro di due talenti cresciuti nel settore giovanile, che sono stati protagonisti nelle ultime stagioni travagliate. Un patrimonio tecnico che, secondo La Gazzetta dello Sport, potrà trasformarsi in tesoretto sul mercato, perché entrambi potrebbero partire in questa finestra di trasferimenti.

Speranza asta - Per Donnarumma la situazione è sicuramente più complessa: il PSG è già in trattativa, ma il Milan punta a scatenare un'asta - base 50 milioni - sfruttando anche un possibile inserimento del Manchester United. Dopo aver archiviato la sentenza UEFA, i rossoneri non hanno più fretta e sperano di ricavare il più possibile, da reinvestire subito su un centrocampista.

Cutrone resta in Italia - L'attaccante, classe 1998, sarà probabilmente chiuso da Piatek e dal rientro di André Silva, su cui Giampaolo ha intenzione di contare. La valutazione è di circa 25 milioni, ci sono Fiorentina, Torino e Sassuolo.