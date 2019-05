© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sembrano lontanissimi i tempi delle contestazioni di un paio di anni fa. Gianluigi Donnarumma si è ripreso il Milan a suon di grandi prestazioni e parate decisive, come quella con cui ha neutralizzato il calcio di rigore di Ciano a inizio ripresa. Nel momento più complicato per il rossoneri, il portiere classe 1999 è riuscito a cambiare le sorti dell'incontro; Gattuso lo ha ringraziato, i tifosi gli hanno dedicato cori durante e dopo la partita contro il Frosinone.

Alti livelli - Non è la prima volta, in questa stagione, che Donnarumma salva il suo Milan. Il numero uno della Nazionale italiana ha avuto un rendimento altissimo per tutto il campionato, meritandosi l'insufficienza solo in tre occasioni: nel derby d'andata e contro Samp e Torino al ritorno. Nei giorni scorsi è riemerso un interesse del Paris Saint-Germain nei suoi confronti e chissà che la prossima finestra di mercato non faccia ricominciare quella telenovela che ha tenuto tutti con il fiato sospeso in passato. Il contratto scade nel 2021 e non è escluso che le parti si incontrino nelle prossime settimane per prolungare la storia d'amore. Raiola permettendo, anche se per i rossoneri blindare Gigio deve essere una priorità assoluta.