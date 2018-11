Donnarumma e il rinnovo al Milan: "È stato un periodo molto difficile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gigio Donnarumma, intervistato da Rai Sport, ha parlato di un suo periodo complicato della sua esperienza rossonera, quando era nell'occhio del ciclone per via del rinnovo di contratto: "Per me è stato un pochino difficile perché inconsciamente dici "Non ci penso" però è normale che ci pensi sempre. Per me è stato un momento molto difficile. Mi ha aiutato la mia famiglia e la mia fidanzata che mi sono sempre stati vicini e non mi hanno fatto sentire tantissimo le difficoltà e mi hanno fatto andare avanti senza guardare a queste cose".