Donnarumma e un derby che può essere l'ultimo

Quello che andrà in scena questa sera sarà il quinto derby per Gianluigi Donnarumma. E forse l'ultimo, nonostante la giovane età del portiere. Un bilancio fin qui positivo per lui, che comunque vada a finire questa stagione resterà a lungo nella storia della stracittadina. Perché il suo esordio a 16 anni e 11 mesi del 31 gennaio 2016 resterà a lungo imbattuto: nessuno ha esordito così presto. Difficilmente però il record di presenze di Paolo Maldini (56) verrà superato, l'arrivo di Pepe Reina praticamente certo a giugno lascia poco spazio all'immaginazione: il rinnovo dello scorso luglio eviterà solamente al Milan di perdere il giocatore a parametro zero. Per il resto il destino sembra segnato, resta da capire dove.