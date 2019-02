© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vent'anni e 150 presenze col Milan per Gianluigi Donnarumma. I tempi di Dollarumma sono ben lontani, per il giovane portiere, già arrivato a un traguardo così importante in rossonero. Ne ha parlato Gennaro Gattuso a Milan TV: "Gli ho fatto gli auguri, ha cambiato prefisso. Compie vent'anni, adulto è una parola grossa. Più di 150 presenze con la maglia del Milan sono qualcosa di incredibile per uno con un'età così giovane. Ci vuole voglia e passione. Questo è un lavoro in cui si può migliorare fino all'ultimo giorno in cui si scende in campo. Lui l'ha capito, a livello mentale è cresciuto tanto. Deve continuare su questa strada".