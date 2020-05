Donnarumma, i due lati di un rinnovo infattibile. Anche se sperato

Gianluigi Donnarumma si avvicina sempre di più all'anno del suo addio al Milan. Questo perché fra una stagione il suo contratto terminerà e Mino Raiola non ha nessuna intenzione di darla vinta un'altra volta alla società rossonera, soprattutto dopo l'affaire Bonaventura, con il mancato rinnovo comunicato già a febbraio e la conseguente situazione (quasi da separati in casa) che è venuta a crearsi. Donnarumma in scadenza a parametro zero sarebbe una straordinaria occasione per Raiola che, in caso di trasferimento, potrebbe anche chiedere un cospicuo bonus alla firma (come fatto da Rabiot alla Juventus, per dirne uno).

RINNOVO INFATTIBILE - Nelle scorse settimane si era parlato di un rinnovo di un solo anno - fino al 2022 - spalmando l'ingaggio. Difficile pensare che un portiere di 21 anni possa scegliere una soluzione del genere, quando il suo stipendio dovrebbe essere solamente in salita rispetto ai 6 milioni che ora percepisce. Potrebbe essere una mossa per dare forza al Milan in sede contrattuale rispetto a chi ne chiederà conto in estate. L'idea è però che se arrivasse un'offerta da 50 milioni, allora i rossoneri sarebbero ben più che contenti di passare all'incasso.

TIRA E MOLLA - Dall'altra la Juventus è sempre più che interessata. In caso di "saldo", allora Donnarumma potrebbe essere un obiettivo concreto per i bianconeri che, come successo nella trattativa Icardi, punteranno al ribasso per il portiere. Altrimenti potrebbero pagare (bene) i servigi di Raiola alla scadenza del contratto, prendendolo a zero. Si vedrà, perché se ci fosse un domino - che parte da Kepa, portiere del Chelsea che oramai ha perso il posto, passando per De Gea e Courtois - allora anche Donnarumma potrebbe avere più mercato.