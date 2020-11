Donnarumma, il Milan e l'ottimismo per il rinnovo. Restano da sistemare solo i dettagli della clausola

Semaforo verde per i fratelli Donnarumma. Analizzando il tema dei rinnovi del Milan, La Gazzetta dello Spoer sottolinea come i contatti con Mino Raiola per il rinnovo di Gigio e Antonio procedano fluidi (senza scossoni), anche se nessuno si sbilancia sui tempi dell’annuncio. Per Gigio in particolare, Gazidis ha alzato l’asticella a quota 6,5 milioni di euro, non lontano dai 7,5 milioni chiesti della famiglia Donnarumma. A parte, poi, c’è il contratto per Antonio. Ma questo è un aspetto in questo momento secondario, non come ai tempi della gestione cinese.

Solo la clausola - Solo la In realtà la distanza sul tema economico dello stipendio appare relativa. La questione più spinosa è invece quella della clausola. Raiola vorrebbe legarla all’effettiva partecipazione alla prossima Champions League. E su questo aspetto i vertici rossoneri nicchiano. Anche perché l’idea è quella di legare Gigio il più a lungo possibile, senza contemplare l’ipotesi di una vendita. Ma siamo alla rifinitura di un grande accordo per un giocatore che ha dimostrato con i fatti di tenere alla maglia della società per cui ha sempre tifato.