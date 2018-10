Donnarumma: "Il numero di telefono più importante? Quello di Raiola"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma si è raccontato ai microfoni di ESPN in un'intervista a Milanello. Queste le sue principali dichiarazioni: "Nel salto in prima squadra non è cambiato nulla, sono più o meno lo stesso di prima. Quando arrivi tra i grandi molto presto cresci velocemente, sia a livello umano che in campo, è incredibilmente diverso da quando ho iniziato. Il numero più cool nella rubrica del telefono? "Quello della mia ragazza (ride, ndr). Poi forse quello del mio agente. Critiche? Se iniziano a criticarmi si arrabbia mia madre (ride, ndr). Consigli Buffon? Dopo il 4-0 in finale di Coppa Italia mi disse di stare calmo. Ora lo vedo in un modo diverso sia dentro che fuori dal campo. Non potrò mai ringraziarlo abbastanza per i suoi consigli".