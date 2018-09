Donnarumma, Immobile, Chiesa e altri otto

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia di domani sera rischia di essere un enigma difficilmente risolvibile. Undici spazi, tanti cambi, qualche possibile sorpresa. Partiamo dalle certezze. Donnarumma sarà il titolare, in porta, come spiegato dallo stesso Mancio in conferenza stampa. Poi Federico Chiesa, il migliore in campo contro la Polonia - sembrato molto più in palla rispetto agli altri - sull'esterno di sinistra. Infine Ciro Immobile, qui più per una spiegazione logica che non per certezze iniziali: non ha giocato contro la Polonia, è fresco, era al fianco di Roberto Mancini in conferenza stampa. Di fatto tre indizi fanno una prova e quindi il napoletano sarà al centro dell'attacco. Fuori ancora Belotti? Molto probabile.

E gli altri otto? La probabilità, alta, è che sia riconfermata la retroguardia a tre, con Zappacosta a destra, Chiellini-Bonucci centrali, per ripartire dalle certezze. A sinistra, al posto di Biraghi, dovrebbe esserci Criscito. A centrocampo sempre Jorginho, in cabina di regia, nonostante abbia disputato una gara a corrente alternata a Bologna, con Gagliardini e Bonaventura ai suoi lati. Insomma, riniziare da dove si è finito, quel secondo tempo che non è dispiaciuto nemmeno a Mancini. E davanti, con Chiesa e Immobile, un ballottaggio: Bernardeschi o Berardi? Il ct, più abbottonato che mai, preferisce non svelare, per ora, le proprie scelte. Anche perché, dopo le critiche con la Polonia, c'è già una partita da non sbagliare.