"Donnarumma infame infantile": a Castellammare scritta contro il portiere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il suo video pubblicato dopo la sfida di San Siro contro il Napoli, in cui scherzava con lo zio sulla straordinaria parata effettuata su Milik allo scadere, ha fatto molto discutere. Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha subito spento le polemiche spiegando il senso del filmato, ma questo non è servito a frenare la rabbia di qualche sostenitore azzurro, che a Castellammare di Stabia (città d'origine di Gigio) ha lasciato una scritta offensiva nei suoi confronti: come riporta l'edizione online de Il Mattino, nella notte è comparsa la frase "Donnarumma infame infantile. 1926 Ultrà Napoli".